На экраны страны выходит драма «Непрощенный»

Москва, , 20:12 — REGNUM 27 сентября на экраны страны выходит драма режиссера Сарика Андреасяна «Непрощенный». Фильм построен на реальной истории. В 2002 году самолет «Башкирских авиалиний» потерпел крушение над Боденским озером в Швейцарии. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Причиной катастрофы стали ошибка авиадиспетчера. Он был отправлен властями на лечение, так как испытал стресс. Инженер-строитель из Владикавказа Виталий Калоев, потерявший в катастрофе жену и двоих детей, не смог смирится с безнаказанностью и совершил убийство авиадиспетчера.

Главную роль в фильме исполнил Дмитрий Нагиев.

Картина завоевала Гран-при на кинофестивале «Хрустальный источник» в Ессентуках.