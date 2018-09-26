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На экраны страны выходит драма «Непрощенный»

Культура

В главной роли — Дмитрий Нагиев

На экраны страны выходит драма «Непрощенный»
Цитата из к/ф «Непрощенный». реж Сарик Андреасян. 2018

Москва, 26 сентября 2018, 20:12 — REGNUM  27 сентября на экраны страны выходит драма режиссера Сарика Андреасяна «Непрощенный». Фильм построен на реальной истории. В 2002 году самолет «Башкирских авиалиний» потерпел крушение над Боденским озером в Швейцарии. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Причиной катастрофы стали ошибка авиадиспетчера. Он был отправлен властями на лечение, так как испытал стресс. Инженер-строитель из Владикавказа Виталий Калоев, потерявший в катастрофе жену и двоих детей, не смог смирится с безнаказанностью и совершил убийство авиадиспетчера.

Главную роль в фильме исполнил Дмитрий Нагиев.

Картина завоевала Гран-при на кинофестивале «Хрустальный источник» в Ессентуках.

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Культурная хроника
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