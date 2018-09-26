Байкал, дети и бизнес

Михаил Пустовой, , 19:50 — REGNUM

Байкал: коррумпированные полицейские, бандиты по вызову, коммерческие интересы с восемью нулями и проблемы с экологией на выходе. Ситуация — реальная для восточносибирского озера-моря; а точнее, давно практикуемая в тех сказочно красивых местах. В художественном фильме Анны Протоковило — «Озеро героев», кажется, планировали поднять эту тему; но в итоге картина молодого режиссера и студии «Краски» получилась чем-то смахивающим на бессистемную подростковую комедию. В фильме есть сарказм над бурятами, доза мультикультуризма и много селфи.

Эмоций для зрителя здесь нет. Трудно смеяться над вымученными шутками и искать интригу в имитации подростковой влюбленности и возрастном конфликте. Попытка усыпления газовым агрегатом и незавершенный таран «КамАЗом» лагеря несовершеннолетних экологов, выступающих против застройки байкальского побережья, не вносят динамики. «Озеро героев» — фильм подчеркнуто не из жизни; здесь в кадрах перемещаются изъясняющиеся пафосными лозунгами подростки, которыми руководит бородатый мужчина с внешностью неудачника, а в финале главный враг уходит к ним — митинговать против компаньонов и есть тушенку у костра. Даже «зло» (застройщики) в картине какое-то неестественное и гламурное. Единственное, что у Протоковило внятно — это социальное распределение героев: рабочие — полууголовники, мерзавцы и подхалимы, а хипстерская молодежь — все хорошие.

Смысловая нагрузка «Озера героев» заканчивается в аннотации к фильму. То, что ватага подростков, разбросав листовки перед офисом компании, которая намеревается портить Байкал, носилась по закоулкам Новосибирска, я заподозрил ближе к середине фильма. Новосибирск, где я провел часть жизни, обезличен и смазан — до типажа столичных новостроек и обобщенных задворков. Сибирь — харизматичнейший край, но в «Озере героев» он изображен так карикатурно, как представляют себе Зауралье либеральные политологи из Москвы: бездорожье, бандиты, ленивые азиаты и деревенские жители — жадные и грубые. Режиссер Анна Протоковило из Новосибирска, но это не должно удивлять: в мегаполисе, что разросся посреди приобских болот, лесов и степей, с избытком хватает «сибиряков», не прочувствовавших свою землю.

Серьезное новосибирское кино — это «Сибирь. Монамур», сложная и заставляющая соприкоснуться с Сибирью драма режиссера Вячеслава Росса. Картину студии «Краски», которая раз за разом делает всё более провальные проекты, трудно отнести даже в разряд посредственных фильмов. «Озеро героев» — это семьдесят минут, в которых нельзя найти что-либо, кроме обмена глупейшими фразами на фоне знойного южносибирского лета. Бессмысленное кино для галочки, без аудитории, бюджет которого почему-то так и не был предан огласке. Министерство культуры фильм зачем-то поддержало.

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