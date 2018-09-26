В Орле отменен концерт солистки «Мельницы»: причины – неизвестны

Орел, , 18:52 — REGNUM Концерт солистки группы «Мельница» Натальи О`Шей (Хелависа) в Орле, назначенный на 4 октября, отменен. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в конгресс-холле ТМК «Гринн», где и должен был проходить концерт.

На сайте самой группы концерт в Орле значится в афише на 4 октября, как и, например, на сайте orelafisha.ru, стоимость билетов — 1050−2250 рублей. Однако на сайте Орелконцерт. рф уже закреплено сообщение об отмене концерта.

В конгресс-холле пояснили, что заказчик отменил аренду зала, причины не называются. В социальных сетях пользователи, успевшие приобрести билеты на концерт, сообщают о получении sms об отмене выступления Хелависы, с предложением сдать билет.

Наталья О`Шей планировала представить в Орле свой новый сольный альбом под названием «Люцифераза». Этим словом называется класс окислительных ферментов, катализирующих реакцию, которая сопровождается биолюминесценцией, иными словами, свечением, например, у светлячков. По некоторым данным, именно название альбома могло спровоцировать запрет концерта: якобы на этом настояла общественность, усмотревшая в нем признаки сатанизма. Однако официального подтверждения, что именно это стало причиной отмены концерта, нет.

Между тем в соцсетях поклонники группы «Мельница» и О`Шей выражают свое разочарование отменой концерта и связывают его с другим мероприятием, в котором исполнительница должна участвовать 5 октября.

«4 октября наш город с концертом должна была посетить Хелависа. Билеты куплены. Правильный настрой имеется. Предвкушение. Сегодня в 12:16 появляется информация о том, что 5 октября Хелависа выступит на сцене #ComicConRussia, пообщается с поклонниками и ответит их вопросы. А позже на стенде Blizzard Entertainment в зале ИгроМира тебя ждет выступление знаменитой певицы. В 12:22 от организаторов приходит смс о том, что концерт Хелависы в Орле отменен. Я всегда бесконечно хорошо относилась к Наталье О`Шей. И как к исполнительнице, и как к автору песен, и как к человеку. Однако сейчас возникает острейшее желание пересмотреть свое отношение. И пожелать удачи на КомикКоне. Там уж точно аудитория побольше… Так зачем распыляться на орловских поклонников», — написала одна из пользователей Вконтакте.