Губернатор Калининградской области назвал регион «культурно развитым»

Калининград, , 15:08 — REGNUM По словам главы Калининградской области Антона Алиханова, одной из ключевых задач региональных властей является улучшение социального положения. Об этом губернатор рассказал в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» на заседании в Совете Федерации сегодня, 26 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В том числе и из-за этого в настоящее время создаётся социальная карта жителей, с помощью которой критерии нужд можно будет отслеживать в режиме живого времени.

Кроме этого отдельный упор — в сфере культурной деятельности.

«Калининградская область — один из самых развитых регионов в области культуры», — сказал Антон Алиханов подчёркивая, что регион в 2017 году был признан «самым читающим регионом», а дома культуры и библиотеки открываются даже в сёлах.

Губернатор области также рассказал о развитии индустрии кинематографии и привлечении этого бизнеса в российский анклав.