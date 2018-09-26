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Римляне, коты и драконы: в Москве завершился «Круг света» — фоторепортаж

Культура

В этом году для световых шоу были задействованы фасады трёх театров: Большого, Малого и РАМТ

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Римляне, коты и драконы: в Москве завершился «Круг света» — фоторепортаж
Василий Иванов © ИА REGNUM
Армия Спартака

Москва, 26 сентября 2018, 15:04 — REGNUM  В Москве 25 сентября прошла церемония закрытия фестиваля «Круг света». В 2018 году одной из основных площадок праздничных мероприятий стала Театральная площадь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Армия Спартака
Василий Иванов © ИА REGNUM
Армия Спартака
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Круг Света на Театральной площади — Большой театр
Василий Иванов © ИА REGNUM
Круг Света на Театральной площади — Большой театр
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Начало Светового шоу на фасаде Большого театра
Василий Иванов © ИА REGNUM
Начало Светового шоу на фасаде Большого театра

В этом году для световых шоу были задействованы фасады трёх театров: Большого, Малого и РАМТ. Объединение трех зданий, слившееся в единую картину в форме триптиха, позволило насладиться панорамной 270-градусной видеопроекцией.

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Символ изобилия
Василий Иванов © ИА REGNUM
Символ изобилия
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Световое шоу на фасаде Большого театра
Василий Иванов © ИА REGNUM
Световое шоу на фасаде Большого театра
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Римский пир
Василий Иванов © ИА REGNUM
Римский пир
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Зрители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители
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Зрители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители
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Зрители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители

В дни фестиваля зрители увидели новое шоу «Спартак», повествующее о борьбе фракийского гладиатора против римских угнетателей. Также были показаны световые новеллы: «Небесная механика» и «Неподвластный времени», переносящие зрителей в китайский дворец, над которым кружил диковинный дракон, и являющие Чеширского кота во всей его красе.

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Будда на Фасаде Большого театра
Василий Иванов © ИА REGNUM
Будда на Фасаде Большого театра
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Квадрига
Василий Иванов © ИА REGNUM
Квадрига
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Начало шоу «Спартак»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Начало шоу «Спартак»
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Пленение Спартака
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пленение Спартака
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Умиротворение в душе Спартака
Василий Иванов © ИА REGNUM
Умиротворение в душе Спартака
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Шоу «Неподвластный времени»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шоу «Неподвластный времени»

Гости фестиваля могли принять участие в небольшом путешествии к далеким планетам. Помимо этого зрителям показали световой клип под совместную песню групп «Би-2» и Oxxxymironа, посвященный эмигрантам, вернувшимся в СССР в 1930—1950-е годы.

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Совместная песня «Би-2» и Oxxxymiron
Василий Иванов © ИА REGNUM
Совместная песня «Би-2» и Oxxxymiron
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Совместная песня «Би-2» и Oxxxymiron
Василий Иванов © ИА REGNUM
Совместная песня «Би-2» и Oxxxymiron

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Круг света» проходил с 22 по 25 сентября. В день открытия его посетили свыше 15 тыс. человек.

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Зрители на фестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители на фестивале

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Читайте ранее в этом сюжете: Фестиваль «Круг света» в первый день посетили около 15 тысяч человек

regnum author Василий Иванов
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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