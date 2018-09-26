Римляне, коты и драконы: в Москве завершился «Круг света» — фоторепортаж

Москва, , 15:04 — REGNUM В Москве 25 сентября прошла церемония закрытия фестиваля «Круг света». В 2018 году одной из основных площадок праздничных мероприятий стала Театральная площадь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В этом году для световых шоу были задействованы фасады трёх театров: Большого, Малого и РАМТ. Объединение трех зданий, слившееся в единую картину в форме триптиха, позволило насладиться панорамной 270-градусной видеопроекцией.

В дни фестиваля зрители увидели новое шоу «Спартак», повествующее о борьбе фракийского гладиатора против римских угнетателей. Также были показаны световые новеллы: «Небесная механика» и «Неподвластный времени», переносящие зрителей в китайский дворец, над которым кружил диковинный дракон, и являющие Чеширского кота во всей его красе.

Гости фестиваля могли принять участие в небольшом путешествии к далеким планетам. Помимо этого зрителям показали световой клип под совместную песню групп «Би-2» и Oxxxymironа, посвященный эмигрантам, вернувшимся в СССР в 1930—1950-е годы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Круг света» проходил с 22 по 25 сентября. В день открытия его посетили свыше 15 тыс. человек.

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