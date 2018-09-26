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В Москве пройдет Международная выставка-ярмарка «Формула рукоделия»

Культура

Посетители могут попробовать свои силы в любом из многочисленных видов творчества

Москва, 26 сентября 2018, 12:51 — REGNUM  С 27 по 30 сентября в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» будет проходить ХХ Международная выставка-ярмарка «Формула рукоделия. Москва. Осень 2018». Здесь во всем своем разнообразие будет представлены предметы, сделанные в прямом смысле слова, своими руками. В рамках праздника сразу несколько фестивалей: изделий из войлока и интерьерного искусства, вышивки, шитья, вязанья, игрушек, украшений, лепки и многого другого. Организаторы обещают более 300 мастер-классов по всем видам творчества. Начнется все с нового народного увлечения — флеш-моба всех участников. Ну, а наиболее востребованная часть праздника — кулинария. На ресторанной площадке можно будет не только отведать изысканные блюда, но и попробовать самому приготовить лакские пироги, лавандовый кофе, японские сладости. И, конечно, купить мед, конфеты ручной работы, пирожки.

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Культурная хроника
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