В Москве пройдет Международная выставка-ярмарка «Формула рукоделия»

Москва, , 12:51 — REGNUM С 27 по 30 сентября в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» будет проходить ХХ Международная выставка-ярмарка «Формула рукоделия. Москва. Осень 2018». Здесь во всем своем разнообразие будет представлены предметы, сделанные в прямом смысле слова, своими руками. В рамках праздника сразу несколько фестивалей: изделий из войлока и интерьерного искусства, вышивки, шитья, вязанья, игрушек, украшений, лепки и многого другого. Организаторы обещают более 300 мастер-классов по всем видам творчества. Начнется все с нового народного увлечения — флеш-моба всех участников. Ну, а наиболее востребованная часть праздника — кулинария. На ресторанной площадке можно будет не только отведать изысканные блюда, но и попробовать самому приготовить лакские пироги, лавандовый кофе, японские сладости. И, конечно, купить мед, конфеты ручной работы, пирожки.