Актер из сериала «Скорая помощь» скончался в США

Лос-Анджелес, США, , 11:35 — REGNUM В американском штате Калифорния скончался киноактер Пол Васкес, игравший в сериале «Скорая помощь» и других. Об этом пишет 26 сентября портал TMZ.

Отмечается, что 48-летнего Васкеса обнаружили 25 сентября в бессознательном состоянии в доме его отца. Прибывшая бригада медиков не смогла вернуть артиста к жизни, предполагаемой причиной смерти назван сердечный приступ.

Кроме роли в «Скорой помощи», Пол Васкес сыграл в сериалах «Как я встретил вашу маму», «Джамп стрит, 21» и «CSI: Место преступления».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Нью-Йорке в возрасте 84 лет скончался известный танцор и хореограф, создатель первой негритянской балетной труппы Артур Митчелл. Смерть артиста наступила в результате почечной недостаточности.

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