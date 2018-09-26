Всерьез или нет – закрепиться на Аляске?

Михаил Пустовой, , 19:06 — REGNUM

Стремление человека жить обособленно от города и даже от деревни — мотивирующая сила. Урбанизация противоречит генетической памяти и вызывает подсознательный дискомфорт. Впрочем, разговор пойдет не о тех, кто уходит в отшельники или в таежные промысловики, а о представителях среднего класса, вовлеченных в увлекательный процесс — обогнать зиму и освоить пустующие земли Аляски. Во всяком случае, так хочет показать гигант развлекательно-познавательной индустрии Discovery в сериале «Покорители новых земель», который, к сожалению, закончился на первом и последнем сезоне.

В этом фильме есть сырой и скалистый остров Кадьяк и малоизвестная, но все-таки испещренная грунтовой колеёй гора Раян, расположенная чуть к югу от полярного круга, а также окрестности «дачного» озера Луис на юге Центральной Аляски и настоящая глушь Внутренней Аляски — болотистая долина реки Инноко. Закадровый голос в «Покорителях новых земель» привычно пугает медведями, а оголодавшие на диете из консервов мужики на Инноко с удовольствием поедают жирного бобра вместо неуловимого лося. Но фильм не о звероловах, как «Последние жители Аляски». Четыре человека — женщина-инженер, лесоруб, рыбак и военный пенсионер, выкупив у государства землю, возводят дома, рассуждая об американских традициях и глухих местах. Для тех, кто не строил сам, все выглядит романтично и невероятно трудно.

Аляска, как всегда, представлена Discovery во всем своем сакральном торжестве. Но благодаря шоу «Семья из леса», в котором имитировали жизнь в аляскинской «глуши», любая тематическая кинокартина от Discovery вызывает подозрения в постановочности. «Покорители новых земель» пробуждают двойственные чувства — с одной стороны, есть ощущение реальности «новой жизни», с другой — и абсурда хватает: строиться накануне северной зимы — это сильно, городским зрителям такое непредсказуемое «сражение» со стихией понравится. Вопрос достоверности фильма остается открытым. Впрочем, фактом остается то, что землю на Аляске продают гектарами, за скромные суммы в 10−20 тысяч долларов, и в тайге и тундре там обособленно живет много людей.

Вообще, изучение аляскинского опыта важно для нас, жителей российской Арктики. И дело не в мающихся от безделья персонах, транслирующих абсурдные требования признать Аляску русской землей и «вернуть». Аляска не была русской: исторически она — пространство эскимосов и индейцев, на окраине расселения которых временно действовали российские анклавы. В наши дни этот самый северный американский штат — пример экологичной индустриализации, развитой малой авиации (автодорог на Аляске построено меньше, чем на наших Северах), гармоничного распределения бюджетных доходов и возможности для человека не замыкаться на городской жизни.

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