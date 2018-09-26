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Король Саудовской Аравии посетил мечеть пророка в Медине

Культура

Вместе с главой королевства здесь прочли молитву наследный принц Мохаммед бин Салман

Медина, Саудовская Аравия, 26 сентября 2018, 11:11 — REGNUM  Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз посетил мечеть пророка Мухаммеда в Медине, сообщает 26 сентября Al Arabia.

Вместе с главой королевства здесь прочли молитву наследный принц Мохаммед бин Салман, а также другие высокопоставленные чиновники и члены королевской фамилии.

Напомним, мечеть пророка в Медине является одной из двух основных святынь королевства Саудовской Аравии. Вместе с городом Мекка, Медина является ключевым местом для паломников со всего мира.

Каждый верующий мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж к святым местам, что является одним из пяти столпов Ислама.

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