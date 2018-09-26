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В Москве открывается III международный фестиваль экспериментального кино

Культура

В конкурсном показе участвуют 33 короткометражных фильма из 22 стран

Москва, 26 сентября 2018, 10:49 — REGNUM  26 сентября в Москве открывается III международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. В конкурсной программе принимают участие 33 короткомет­ражных фильма из 22 стран. Это работы крайне необычны по сюжету, съемкам, монтажу, он сделаны на стыке всех возможных известных жанров, плюс идейный и технологический креатив авторов. Просмотры конкурсных фильмов, ретроспектив культовых иностранных видеохудожников, специальных кинопоказов и аудиовизуальных перформансов пройдут на модных столичных площадках — в Электротеатре Станиславский, Театре Наций, в Центре документального кино и в Музее современного искусства «Гараж».

Откроется фестиваль в Московском Доме Кино российской премьерой антиутопии «Одержимые» дизайн-студии METAHAVEN о смартфонной зависимости, экологии образов и памяти в современном мире.

Специальные программы фестиваля посвящены 120-летию со дня рождения Сергея Эйзенштейна и 200-летию со дня рождения Карла Маркса.

В составе жюри этого года — искусствоведы Алиса Прудникова и Екатерина Лазарева, американский кинематографист, художник и критик Кевин Б. Ли.

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Культурная хроника
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