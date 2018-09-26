В Ялте объявлены победители кинофестиваля «Евразийский мост»

Ялта, Крым, , 10:31 — REGNUM Церемония закрытия и награждения участников III Международного кинофестиваля «Евразийский мост» состоялась в Ялтинском театре имени А. П. Чехова. Гран-при получил фильм индийского режиссера Сиддхартхи Джатла «Любовь и Шукла», сообщает пресс-служба фестиваля.

Игровой фильм индийского режиссера также получил приз зрительских симпатий «Выбор крымчан». Сиддхартха Джатла поблагодарил за награду и пообещал приезжать в Крым, где ему очень понравилось, «ещё и ещё».

Лучшей документальной картиной признан «Сапер» шведских режиссеров Зогира Хирори и Шинвара Камала. Специальный приз жюри получила работа Оксаны Карас (Россия) «У ангела ангина».

Лучшим режиссером признан Илиян Дживелеков (Болгария), снявший картину «Вездесущий». Диплом жюри за блестящий актерский ансамбль вручен Вере Глаголевой (Россия), представившей работу «Не чужие».

Специальным призом жюри за уважение и любовь к человеку и призом зрительских сипатий отмечена лента «Жизнь прекрасна» Азамата и Бегай Шаршеновых (Киргизия). Специальные награды учредителей фестиваля вручены Анджею Петрасу (Россия) и Кимк Инсонк (Республика Корея) за работы «Хочу служить» и «Взросление». Закрыл кинопоказ фильм Александра Велединского «В Кейптаунском порту».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году фестиваль «Евразийский мост» проходил с 21 по 25 сентября. Свои игровые и документальные картины представили режиссеры из России, Франции, Болгарии, Кореи, Испании, Индии, Швеции, Великобритании, Черногории, Киргизии, Австрии.

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