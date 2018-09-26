В новой части «Фантастических тварей» расскажут о тайнах в «Гарри Поттере»

Лондон, , 11:00 — REGNUM Студия Warner Bros. опубликовала на YouTube трейлер финальной части фильма, раскрывающего тайны вселенной Гарри Поттера — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Премьера второго фильма о приключениях Ньюта Скамандера, роль которого исполняет Эдди Редмэйн, запланирована на ноябрь 2018 года.

В новой картине зрителю предстоит больше узнать о злодее Грин-де-Вальде (Джонни Депп) и дружбе Ньюта Саламандера с директором Хогвартса Альбусом Дамблдором (Джуд Лоу). Особое внимание пользователей привлекла новая героиня — девушка по имени Нагайна, которая в предыдущих книгах о вселенной Гарри Поттера была большой змеей и крестражем Волдеморта. Клаудия Ким, исполняющая роль Нагайны, рассказала Entertainment Weekly, что в период действия «Преступлений Грин-де-Вальда» её персонаж будет совсем не похож страшное создание, которому в будущем предстоит убить Северуса Снейпа

Оказалось, что Нагайна — меледиктус, то есть человек, чья кровь была проклята и который обречён со временем превратиться в определённое животное. Новая часть «Фантастических тварей» — первое произведение вселенной Гарри Поттера, в котором появляется новое волшебное существо.

Обе части «Фантастических тварей» — спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере, который повествует о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги. Сценарий для него пишет Джоан Роулинг. Первая часть «Фантастических тварей» вышла на большие экраны в 2016 году.

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