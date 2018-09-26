В Севастополе возведут грандиозный культурный комплекс за 25 млрд руб

Севастополь, , 09:50 — REGNUM В Севастополе будет построен комплекс, который будет включать театр оперы и балета, высшую школу театрального и музыкального искусства, Музей обороны Севастополя 1941−1942 годов и другие объекты культуры. Ориентировочная стоимость 25 млрд рублей. Инвестором проекта выступает фонд «Национальное культурное наследие». Учредителями фонда являются Третьяковская галерея, Эрмитаж, Мариинский театр и Большой театр России. Об этом сообщает сайт правительства города Севастополь.

Решение было окончательно принято после одобрения проекта в августе 2018 года президентом России Владимиром Путиным.

Новый культурный центр будет расположен в парковой зоне и протянется на 13 километров от набережной Корнилова до улицы Катерной. Предположительно на строительство потребуется 5 лет.