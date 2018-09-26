В Омске открывается Национальный кинофестиваль дебютов «Движение»

Омск, , 09:26 — REGNUM 26 сентября в Омске начинает работу Национальный кинофестиваль дебютов «Движение». Авторитетному жюри предстоит отобрать лучших из огромного количества новинок отечественного кинематографа. В шести программах соревноваться будут и национальные премьеры дебютных фильмов отечественных режиссеров, и премьеры неигровых фильмов, и короткометражные ленты, и новые телесериалы. Также пройдут лекции, мастер-классы и открытые дискуссии. В проекте «Вектор» — панорама самых заметных российских картин, не вышедших в прокат в Омске.

Откроет фестиваль картина режиссера Михаила Идова «Юморист», в основу которого положена судьба советского писателя Бориса Аркадьева.

Критики обращают внимание на следующие работы — «Нариман и его братья» Лизы Болычевой, «Сулейман-гора» Елизаветы Стишовой, «Без меня» Кирилла Плетнева, «Место!» Андрея Вальдберга, документальный фильм «Своя республика» Алены Полуниной и сериал «Звоните Ди Каприо» Жоры Крыжовникова.