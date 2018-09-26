Правительство РФ: В год театра основное внимание — детским спектаклям

Москва, , 09:15 — REGNUM 25 сентября в Доме Правительства состоялось заседание организационного комитета по проведению в 2019 году в России Года театра. Председательствующая на собрании вице-премьер Ольга Голодец напомнила присутствующим, что в следующем году необходимо «сделать наши лучшие образцы искусства доступными на всей территории Российской Федерации». В свою очередь министр культуры Владимир Мединский заявил, что уже составлен масштабный план международный и всероссийский мероприятий. В нем в частности, проведение таких форумов, как Театральная олимпиада в Санкт-Петербурге, 25-й фестиваль «Золотая маска», XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова, Всероссийский театральный марафон. Но также будут открыты новые сцены в больших и малых городах страны, созданы новые профессиональные и любительские коллективы. Об этом сообщает официальный портал правительства РФ.

В 2019 году принято решение уделить основное внимание развитию юношеских и студенческих сценических проектов, поддержке детских и кукольных театров. В рамках новой большой программы будут организованы фестивали, конкурсы современной драматургии и молодой режиссуры, творческие форумы, конференции, круглых столов.

Приятной новостью для присутствующих на заседании представителей российского театра стало сообщение о дополнительном выделении правительством театральным проектам полутора миллиардов рублей сверх запланированного Министерством культуры бюджета.