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В Саратове пройдет фестиваль детского и юношеского кино «Киновертикаль»

Культура

В фестивале принимают участие работы юных кинематографистов от 5 до 22 лет

Саратов, 25 сентября 2018, 18:57 — REGNUM  2 октября в Саратове откроется V фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль». Уникальность это форума в том, что его участникам от 5 до 22 лет. 25 сентября заканчивается голосование по различным номинациям в группе в социальных сетях. В этом году на конкурс поступило более 500 работ из 42 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик. Комиссия отобрала 196 фильмов, из которых 86 анимационные. В гости к ребятам приедут Максим Матвеев, Иван Твердовский, Елена Коренева, Андрей Ташков, Иван Шахназаров.

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Культурная хроника
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