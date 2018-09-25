В Саратове пройдет фестиваль детского и юношеского кино «Киновертикаль»

Саратов, , 18:57 — REGNUM 2 октября в Саратове откроется V фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль». Уникальность это форума в том, что его участникам от 5 до 22 лет. 25 сентября заканчивается голосование по различным номинациям в группе в социальных сетях. В этом году на конкурс поступило более 500 работ из 42 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик. Комиссия отобрала 196 фильмов, из которых 86 анимационные. В гости к ребятам приедут Максим Матвеев, Иван Твердовский, Елена Коренева, Андрей Ташков, Иван Шахназаров.