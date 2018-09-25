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В Москве пройдет выставка художника Марка Шагала «Любовники»

Культура

Экспозиция будет одной из самых романтических этой осенью

В Москве пройдет выставка художника Марка Шагала «Любовники»
Марк Шагал. Любовники с красным солнцем. 1960

Москва, 25 сентября 2018, 18:23 — REGNUM  27 сентября в галерее Altmans Gallery в Москве откроется выставка работ выдающего художника ХХ века Марка Шагала «Любовники». В экспозиции более двух десятков работ, среди которых цветные и черно-белые литографии художника из собрания галереи. В центре выставки работа «Любовники с красным солнцем», создающая удивительную атмосферу праздничной приподнятости чувства над реальностью. По утверждению организаторов, это будет самая романтическая выставка осени.

«Всё можно изменить в жизни и в искусстве, и всё изменится, когда мы избавимся от стыда, произнося слово «любовь». В нём настоящее искусство! Вот всё мое мастерство и вся моя религия», — так писал Марк Шагал о своем творчестве.

В основе оформления выставки, которое выполнила архитектор Юлия Наполова, — интерьер мастерской художника. Домашние ковры на стенах и полах, светильники в абажурах на потолке, раскрывают атмосферу домашней жизни художника, неотделимой от его творчества.

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Культурная хроника
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