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В Москве пройдет Международный театральный фестиваль моноспектаклей SOLO

Культура

В фестивале примут участие актеры из Германии, Италии, Люксембурга, Франции и России

Москва, 25 сентября 2018, 18:02 — REGNUM  С 1 по 11 октября в театральном центре «На Страстном» будет проходить Фестиваль моноспектаклей SOLO. В одиннадцатом по счету смотре зрители увидят 11 спектаклей 11 авторов в исполнении, соответственно, 11 актеров. Это крайне сложный сценический жанр: режиссер и артист должны представить насыщенное драматургией действо, заставляющее зрителя неотрывно следить за ходом представления. В этом году критики обращают внимание на Нико Холоникса («Жестяной барабан» Гюнтера Грасса), Антона Мозгалева («Макбет. Реконструкция»), Эммануэля Нобле («Починять живых»), Евгения Гришковца («Предисловие»), Антона Адисинского («Последний клоун на земле»), Роберто Латини («Песнь песней»).

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Культурная хроника
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