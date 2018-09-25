Disney снимет продолжение «Стражей галактики» по сценарию Джеймса Ганна

Бербанк, США, , 15:36 — REGNUM Компания Disney снимет третью часть «Стражей галактики» по сценарию Джеймса Ганна, эту информацию в интервью журналистам подтвердил брат режиссёра Шон Ганн. Об этом 25 сентября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1044518118608052224

Брат опального режиссёра сказал, что он не имеет информации о том, что сейчас происходит с третьей частью фильма, однако знает, что Disney намерен снимать картину по сценарию Джеймса Ганна. Он добавил, что сам готовился к тому, чтобы потратить полгода своей жизни на съёмки картины, однако сейчас его участие в проекте под вопросом.

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Напомним, Шон Ганн исполнил в обеих частях «Стражей галактики» роль Краглина и Ракеты (движения енотовидного существа переносили на экран при помощи технологии захвата движений).

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