На Мемориальном поле под Вязьмой установят доску в честь погибшего оркестра

Вязьма, Смоленская область, , 15:24 — REGNUM 25 сентября на Мемориальном поле под Вязьмой в Смоленской области будет установлена доска в память о погибших в сражении музыкантах Государственного духового оркестра Союза ССР. Эта акция проводится в рамках проекта «Бессмертный оркестр». Первой шагом этого проекта станет увековечивание памяти почти ста оркестрантов, сложивших голову на Смоленщине. По утверждению художественного руководителя «Бессмертного оркестра», дирижера Российского рогового оркестра Сергея Поляничко, в ходе исторических изысканий имен музыкантов открылись многие факты гибели других коллективов на фронтах Великой Отечественной. И теперь перед участниками проекта стоит задача почтить память всех. В программе «Бессмертного оркестра» выступление коллективов на местах сражений и в городах-героях, проведение фестиваля молодежных оркестров во время празднования Дня Победы, выпуски дисков с записями военных и патриотических маршей и песен.