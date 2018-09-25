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Звезда «Звёздных войн» снимется в романтической комедии от HBO

Культура

Руководить проектом будет создатель сериала «Убивая Еву»

Нью-Йорк, США, 25 сентября 2018, 15:14 — REGNUM  Телеканал HBO намерен выпустить новую многосерийную романтическую комедию «Беги», одну из главных ролей в которой исполнит Донал Глисон. Об этом 24 сентября сообщил портал The Hollywood Reporter.

В центре повествования будет находиться девушка, которая после получения таинственного письма решает исполнить свои юношеские мечты. Глисону досталась роль наследника одной состоятельной ирландской семьи. Руководить проектом будет Фиби Уоллер-Бридж («Убивая Еву»).

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Напомним, Дональд Глисон знаком зрителям по роли генерала Артемиджа Хакса в фильме «Звёздные войны: Последние джедаи». Он также снимался в таких картинах, как «Прощай, Кристофер Робин» и «Кролик Питер».

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