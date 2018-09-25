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В Москве пройдет фестиваль культуры Абхазии «Апсны»

Культура

В парке «Красная Пресня» артист Авангард Леонтьев прочет отрывки из любимых произведений Фазиля Искандера

Москва, 25 сентября 2018, 14:02 — REGNUM  30 сентября в парке «Красная Пресня» в Москве пройдет фестиваль Абхазии «Апсны». В этот день многие москвичи смогут убедиться, что Абхазия, это не только солнце и море, но и страна древней, самобытной культуры. В парке выступят известные танцевальные коллективы «Амцабз» и «Черкесия», певцы Виктория Лабия и Амра Барганджия, а Авангард Леонтьев прочтет отрывки из любимых произведений Фазиля Искандера. Несомненно, популярными станут мастер-классы от абхазских поваров, которые научат всех желающих готовить настоящие аиладжь, хинкали и хачапури. А еще можно будет вдоволь наиграть в нарды, узнать свою судьбу по кофейной гуще, купить изделия кавказских ремесленников.

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Культурная хроника
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