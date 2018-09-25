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Герой фильма «Горе-творец» переснял культовую сцену из «Тёмного рыцаря»

Культура

Томми Вайсо добавил в известный эпизод дух фильма «Комната»

Лос-Анджелес, США, 25 сентября 2018, 13:28 — REGNUM  Создатель фильма «Комната» Томми Вайсо выполнил обещание и предстал перед зрителями в образе Джокера в переснятой сцене фильма «Тёмный рыцарь». Соответствующий ролик опубликован 24 сентября на YouTube-канале Nerdist.

Вайсо решил полностью повторить эпизод, в которой Бэтмен допрашивает Джокера в полицейском участке. Роль Бэтмена исполнил актёр Грег Сестеро, который является другом «горе-творца». Что из этого вышло — зрители могут сделать выводы сами.

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Напомним, Томми Вайсо известен как создатель «культового худшего фильма в истории кинематогафа» под названием «Комната» (2003). В марте 2018 года он выпустил видео «прослушиваний» на роль Джокера, в котором впервые предстал в образе злодея из комиксов DC.

Читайте ранее в этом сюжете: «Горе-творец» Томми Вайсо выпустил видео с пробами на роль Джокера

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