Герой фильма «Горе-творец» переснял культовую сцену из «Тёмного рыцаря»

Лос-Анджелес, США, , 13:28 — REGNUM Создатель фильма «Комната» Томми Вайсо выполнил обещание и предстал перед зрителями в образе Джокера в переснятой сцене фильма «Тёмный рыцарь». Соответствующий ролик опубликован 24 сентября на YouTube-канале Nerdist.

Вайсо решил полностью повторить эпизод, в которой Бэтмен допрашивает Джокера в полицейском участке. Роль Бэтмена исполнил актёр Грег Сестеро, который является другом «горе-творца». Что из этого вышло — зрители могут сделать выводы сами.

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Напомним, Томми Вайсо известен как создатель «культового худшего фильма в истории кинематогафа» под названием «Комната» (2003). В марте 2018 года он выпустил видео «прослушиваний» на роль Джокера, в котором впервые предстал в образе злодея из комиксов DC.

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