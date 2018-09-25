В Гурзуфе в Крыму проходит съезд Сообщества Пушкинских музеев

п.г.т. Гурзуф, Крым, , 12:51 — REGNUM Вмузее А. С. Пушкина в Гурзуфе проходит Международная научно-практическая конференция «Пушкин и Крым» и съезд Сообщества Пушкинских музеев. Филологи, культурологи, музееведы, историки, писатели обсуждают вопросы пребывания поэта на полуострове, крымские мотивы в творчестве Александра Сергеевича Пушкина, работы музеев и архивов в исследовании наследия поэта. Также на повестке дня отражение Крыма в русской литературе искусстве, современное состояние культуры в регионе.

Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе, основанный в 1989 году, находится в одном из самых старых особняков на южном побережье Крыма. Молодой поэт провел здесь вместе с семьей героя войны 1812 года Н.Н. Раевского исход лета 1820 года. «В Юрзюфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом… Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря…», — писал поэт. Экспозиция музея расположена в 6 залах дома и рассказывает о крымском периоде жизни поэта. Представлены прижизненные издания, предметы быта той эпохи.