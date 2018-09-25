Деньги на консервацию воронежской Ротонды просят у воронежцев

Воронеж, , 12:49 — REGNUM Воронежцев просят пожертвовать средства на консервацию уникального памятника Великой Отечественной войны — Ротонды. Об этом 25 сентября сообщил Центр общественной информации.

Сбор денег открыт на сайте поддержки патриотических проектов Российского военно-исторического общества. К настоящему моменту общая сумма взносов составила 28 тыс. 549 рублей. Средства на финансирование работ по консервации планируют направить также их бюджетных и внебюджетных источников, средств РВИО. Так, 400 тыс. рублей направит Воронежский цирк, в котором 2 сентября была организована благотворительная цирковая программа. По словам депутата Госдумы Евгения Ревенко, сбор средств объявлен «вовсе не потому, что не хватает денег. Российское военно-историческое общество пошло на этот шаг, чтобы консервация Ротонды стала по-настоящему народным проектом».

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Ротонда расположена на пересечении улиц Транспортной и Бурденко в Воронеже. Это — часть здания клинической больницы, разрушенного в ходе боев за город. После войны здание решили не восстанавливать, и оставить как напоминание о пережитой городом трагедии. Сегодня Ротонда остается одним из самых значимых памятников Великой Отечественной войны. Однако в последние 30 лет Ротонда постепенно разрушается, работы по консервации не проводились с 1980-х годов. В 2008 года часть памятника обрушилась. В начале этого года на состояние Ротонды внимание Минкультуры России обратил внимание Евгений Ревенко. В июле РВИО приняло решение о выделении 1,5 млн рублей на проведение экспертизы состояния Ротонды. Стоимость работ по консервации будет названа после завершения экспертизы памятника, которая должна завершиться в течение текущего года.

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