Опубликован трейлер документального фильма про жизнь Орсона Уэллса

Нью-Йорк, США, , 12:05 — REGNUM В сеть выложили трейлер документальной картины «Они будут любить меня, когда я умру» (They'll Love Me When I'm Dead), которая посвящена культовому режиссёру Орсону Уэллсу. Ролик был опубликован 24 сентября 2018 года на официальном YouTube-канале Netflix.

Снял картину обладатель «Оскара» режиссёр Морган Невилл («В двадцати футах от того, чтобы стать звездой»). Согласн описанию Netflix, в фильме будет показана провокативная история 15 последних лет жизни Орсона Уэллса, когда он изо всех сил пытался вернуться в Голливуд, реализуя свой самый радикальный проект.

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Напомним, 2 ноября 2018 года на Netflix пройдёт премьера фильм «Другая сторона ветра», который Орсон Уэллс не смог выпустить при жизни. В картине снялись такие известные фигуры, как Джон Хьюстон, Роберт Рэндом, Питер Богданович, Сьюзен Страсберг и Ойа Кодар.

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