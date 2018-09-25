Вторник, 25 Сентября 2018 года
11:41:35 МСК

В Москве прошел концерт, посвященный столетию композитора Кара Караева

Культура

Прозвучало одно из самых известных произведений композитора – симфоническая гравюра «Дон Кихот»

Москва, 25 сентября 2018, 11:03 — REGNUM  24 сентября в Концертном зале имени П.И. Чайковского состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения известного азербайджанского композитора, народного артиста СССР Кара Караева. Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под управлением дирижера Рауфа Абдуллаева исполнил в этот вечер одни из самых известных произведений Кара Караева — симфоническую гравюру «Дон Кихот», Симфонию №3 и 2-ю сюиту из балета «Тропою грома». Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюль-оглы выразил благодарность всем организаторам концерта. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Кара Абульфаз оглы Караев — один из самых ярких музыкантов, пианистов, композиторов Азербайджана. Народный артист Азербайджанской ССР и СССР, профессор Бакинской консерватории. В 1946 году окончил Московскую консерваторию (класс Дмитрия Шостаковича). Основатель национальной композиторской школы, автор балетов «Семь красавиц» и «Тропою грома», симфонической гравюры «Дон Кихот».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить