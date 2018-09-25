В Москве прошел концерт, посвященный столетию композитора Кара Караева

Москва, , 11:03 — REGNUM 24 сентября в Концертном зале имени П.И. Чайковского состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения известного азербайджанского композитора, народного артиста СССР Кара Караева. Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под управлением дирижера Рауфа Абдуллаева исполнил в этот вечер одни из самых известных произведений Кара Караева — симфоническую гравюру «Дон Кихот», Симфонию №3 и 2-ю сюиту из балета «Тропою грома». Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюль-оглы выразил благодарность всем организаторам концерта. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Кара Абульфаз оглы Караев — один из самых ярких музыкантов, пианистов, композиторов Азербайджана. Народный артист Азербайджанской ССР и СССР, профессор Бакинской консерватории. В 1946 году окончил Московскую консерваторию (класс Дмитрия Шостаковича). Основатель национальной композиторской школы, автор балетов «Семь красавиц» и «Тропою грома», симфонической гравюры «Дон Кихот».