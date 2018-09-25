В сеть выложили новые кадры из фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс»

Лос-Анджелес, США, , 09:47 — REGNUM В сети появились новые кадры предстоящего фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс». Снимки были опубликованы 24 сентября на портале Screen Rant.

https://www.instagram.com/p/Bn_wS-cgBRy/

Поклонники этой вселенной Marvel могут видеть, что на фотографии показан момент воссоединения Чарльза Ксавье (Джеймс Макэвой) и Магнето (Майкл Фассбендер). Герои играют в шахматы. Стоит отметить, что предстоящая картина будет уже четвёртым фильмом вселенной «Люди Икс» для этих актёров.

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Напомним, на экраны российских кинотеатров новая картина выйдет 14 февраля 2019 года. Роль Тёмного Феникса в нём исполнит звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер.

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