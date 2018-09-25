Ушел из жизни актёр Эл Мэттьюс, снявшийся в «Чужом» и «Пятом элементе»

Аликанте, Испания, , 08:25 — REGNUM В возрасте 75 лет ушел из жизни музыкант, актёр, ди-джей и ветеран Вьетнамской войны Эл Мэттьюс. О его смерти 25 сентября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1044448991130406912

Сообщается, что 22 сентября 2018 года он был найден мёртвым в своём доме в Испании, расположенном в городе Аликанте. Его тело обнаружил сосед.

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Напомним, зрители знают Эла Мэттьюса по его ролям в таких фильмах, как «Чужой», «Пятый элемент» и «Завтра не умрёт никогда». Его актёрская карьера началась после войны во Вьетнаме, впервые он снялся в короткометражном фильме «Законченый неудачник», его второй работой в кино стала роль в военном фильме Джона Шлезингера «Янки».

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