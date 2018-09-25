В Лондоне умер продюсер «Звездных войн» Гэри Курц

Лондон, , 08:03 — REGNUM Продюсер «Звёздных войн» Гэри Курц ушел из жизни в возрасте 78 лет. Он умер 23 сентября 2018 года в Лондоне. Об этом 24 сентября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1044264172064829440

Причиной смерти кинематографиста стал рак, об этом поклонникам и журналистам сообщили члены его семьи. Они заранее поблагодарили всех за соболезнования.

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Куртц Родился в 1940 году в Лос-Анджелесе, свою карьеру в кино он начала в 1965 году. Он встретился с Джорджем Лукасом после службы в Армии США, когда вернулся в сферу шоу-бизнеса. Они создали многолетний плодотворный союз.

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