Вторник, 25 Сентября 2018 года
03:57:10 МСК

Певица Монсеррат Кабалье была госпиталирована в Испании

Культура

Лечение проходит успешно и скоро певицу выпишут из больницы

Барселона, Испания, 25 сентября 2018, 02:46 — REGNUM  Известная оперная певица Монсеррат Кабалье была госпитализирована в Барселоне, сообщает La Vanguardia со ссылкой на осведомленные источники.

Издание сообщило, что певицу госпитализировали по причине проблем с желчным пузырем. Отмечается, что лечение проходит успешно и певицу планируют выписать в скором времени. По данным издания, ее выпишут после праздника Ла-Мерсе, который отмечается в Барселоне с 21 по 24 сентября.

Напомним, знаменитой певице Кабалье 85 лет. Она получила признание на международном уровне. Так, в 1997 году она награждена российским Орденом Дружбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году певица оказалась на скамье подсудимых по делу о неуплате налогов.

Читайте подробнее: Монсеррат Кабалье приговорена к тюремному сроку за мошенничество

Читайте ранее в этом сюжете: Конгрессмены США составили компанию Монсерат Кабалье в «черном списке» Баку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние здоровья политиков и деятелей культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить