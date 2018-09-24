Презентация книг о культурном наследии Узбекистана состоялась в Дели

Ташкент, , 22:42 — REGNUM В мемориальном комплексе Лала Бахадура Шастри в Дели состоялась презентация 10-томника «Культурное наследие Узбекистана в сокровищницах мира», говорится в поступившем 24 сентября в ИА REGNUM сообщении посольства Узбекистана в Индии.

Мероприятие состоялось в преддверии государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в эту страну.

«Серия книг «Культурное наследие Узбекистана в сокровищницах мира» рассказывает об образцах богатого и уникального духовно-культурного наследия узбекского народа, хранящихся в известных и популярных музеях мира», говорится в сообщении.

Презентация книг также состоится в Университете Джавахарлала Неру, Университете Жамия Миллия, Джама Масжид Дели и Центре исламской культуры Индии.

25 сентября в Национальном музее Индии откроется выставка под названием «Индия-Узбекистан: диалог культур», которая продлится до 24 октября.

В настоящее время, члены инициативной группы, куда входят известные узбекские и индийские ученые, начали изучение образцов богатейшего культурного наследия узбекского народа в музеях, бибилотеках и других сокровищницах Индии. Итоги научного исследования войдут в новые тома серии книг.

Напомним, что историческая декларация о перемирии 1966 года между Индией и Пакистаном была подписана именно в Ташкенте, с индийской стороны под документом стоит подпись премьер-министра Индии Бахадура Шастри.

Однако, во время банкета, который состоялся после подписания этого документа, премьер-министр Индийской Республики Лал Бахадур Шастри скоропостижно скончался.

Документы о том трагическом событии до настоящего времени находятся под грифом «секретно».

Одна из центральных улиц столицы Узбекистана носит имя этого великого сына индийского народа, на ней также установлен бюст Лалу Бахадуру Шастри.