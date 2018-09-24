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В Ростове-на-Дону пройдет фестиваль «Донская книга»

Культура

В гости к ростовчанам приедут известные писатели Александр Мелихов, Виктор Мережко, Данил Корецкий и Полина Елизарова

Ростов-на-Дону, 24 сентября 2018, 16:39 — REGNUM  С 25 по 30 сентября в Донской публичной библиотеке в Ростове-на-Дону пройдет литературный фестиваль «Донская книга». По традиции в рамках форума состоятся многочисленные презентации новых книг, встречи читателей с любимыми авторами.

В 2018 году в фестивале примут участие Александр Мелихов, Виктор Мережко, Данил Корецкий и Полина Елизарова.

На площади перед библиотекой развернется большая книжная ярмарка. Поклонники поэзии с нетерпением ждут конкурса «Скребовские чтения».

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Культурная хроника
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