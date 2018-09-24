Замминистра культуры Ольга Ярилова посетила Липецкую область

Липецк, , 16:27 — REGNUM Совместное совещание Министерства культуры РФ и фракции Госдумы «Единая Россия» по исполнению партийного проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный Дом культуры» и национального туристского проекта «Русские усадьбы» прошли в Липецкой области 21 и 22 сентября. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В работе пленарного заседания, которое состоялось 21 сентября в центре культуры города Грязи, участвовала заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова. Она подчеркнула, что Липецкая область выбрана для обсуждения этих важных тем не случайно. Это модельный регион, где наиболее эффективно работают федеральные программы по развитию сферы культуры и досуга в селах и малых городах. Ярилова также отметила программу строительства 35 сельских домов культуры, которая рассчитана на 2017−2020 годы.

В Липецкую область прибыли руководители органов исполнительной власти в сфере культуры субъектов ЦФО, региональные координаторы проекта, эксперты отрасли, а также директора домов культуры, принимающих участие в проекте. Открывая пленарное заседание, заместитель главы региона Юрий Таран подчеркнул, что Липецкая область работает над реализацией федеральных программ, которые инициировал президент России Владимир Путин. Заместитель руководителя области поблагодарил Минкульт РФ за постоянную поддержку — и финансовую, и методологическую. В рамках пленарного заседания и круглых столов обсуждалось укрепление материально-технической базы сельских ДК, обмен опытом среди субъектов ЦФО.

По итогам реализации проекта «Культура малой Родины» направления «Местный дом культуры» в 2017 году в Липецке организована выставка. В экспозиции представлены фотографии отремонтированных домов культуры и их обновленной материально-технической базы. В рамках совещания также прошел осмотр ДК, участвовавших в проекте «Культура малой Родины».

«Строительство сельских домов культуры станет важным этапом в реализации программ повышения качества жизни населения и создания комфортной среды в муниципалитетах. Развитие сферы культуры — приоритетное направление в деятельности областной власти. При этом мы не только построим 35 новых ДК, но и модернизируем уже существующие сельские центры досуга, где найдется занятие как для молодежи, так и для ветеранов», — заявил глава региона Олег Королев.