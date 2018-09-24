В Москве открывается выставка «Парижские вечера баронессы Эттинген»

Москва, , 15:50 — REGNUM 24 сентября в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина открывается выставка «Парижские вечера баронессы Эттинген. Руссо, Модильяни, Аполлинер, Сюрваж, Фера». Экспозиция посвящена знаменитому салону баронессы Элен Эттинген и художественной жизни Парижа времен расцвета авангарда. Частыми гостями салона польской аристократки Элен Эттинген (в девичестве Елены Миончинской) были Пикассо, Брак, Матисс, Дерен, Пикабиа, Руссо, Кокто, Жакоба и многие другие.

На выставке представлено 30 картин из крупнейших музеев и галерей Франции, а также рисунки, архивные документы, произведения прикладного искусства и дизайна.