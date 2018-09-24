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В Москве открывают Мемориальную доску народной артистке СССР Ие Саввиной

Культура

Знаменитая артистка сыграла в кино и театре почти 100 ролей

В Москве открывают Мемориальную доску народной артистке СССР Ие Саввиной
Цитата из к/ф «Гараж». реж Эльдар Рязанов. 1979. СССР
Ия Саввина и Валентин Гафт

Москва, 24 сентября 2018, 15:13 — REGNUM  24 сентября в Москве на доме по адресу Большой Власьевский переулок, дом 9 будет установлена Мемориальная доска народной артистке СССР Ие Саввиной (1936 — 2011). Как сообщила ТАСС пресс-атташе Московского художественного театра им. А.П. Чехова Мария Малкина, инициаторами открытия выступили друзья и коллеги знаменитой артистки.

Ия Сергеевна Саввина — одна из самых известных советских актрис. Выпускница факультета журналистики МГУ, участница студенческого театра, она прославилась в 1960 году своей первой ролью — в фильме И. Е. Хейфица «Дама с собачкой». С 1960 года — актриса Театра, с 1977 г года — во МХАТе, с 1989 — в МХТ им. А.П. Чехова. Сыграла более 30 ролей в театре и более 60 в кино и на телевидении.

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Культурная хроника
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