Оригинальный контент потокового сервиса Apple будет семейным

Купертино, США, , 15:10 — REGNUM Согласно решению руководителя компании Apple Тима Кука, в фильмах и сериалах потокового сервиса Apple TV не будут присутствовать сцены, предназначенные для взрослых. Об этом 24 сентября сообщил портал Techradar.

Таким образом, в оригинальном контенте Apple TV не будут присутствовать сцены секса, насилия и употребления наркотиков. Эксперты говорят о том, что, похоже, Кук хочет сделать фильмы и сериалы Apple TV исключительно семейными.

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Напомним, Apple уже выпустила своё первое оригинальное реалити-шоу «Планета приложений», в котором разработчики соревнуются за выделение финансирования.

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