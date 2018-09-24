Marvel нашла режиссёра для экранизации комикса про расу Таноса

Лос-Анджелес, США, , 14:49 — REGNUM Снимать картину «Вечные» по одноимённому циклу комиксов Marvel будет режиссёр Хлоя Джао, которую зрители знают по фильму «Наездник». Об этом 23 сентября сообщил журнал Empire.

https://twitter.com/empiremagazine/status/1043983347754704896

Ранее уже стало известно, что над созданием адаптации будут работать братья Мэттью и Райан Фирпо. Они напишут сценарий на основе комиксов автора Джека Кёрби, который создал такого персонажа, как Танос.

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Напомним, во вселенной Marvel Вечные — это раса генетически модифицированных существ, которая появилась в ходе экспериментов расы Целестиалов над людьми.

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