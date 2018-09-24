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Театр Российской Армии в Москве откроет сезон премьерой «Красное колесо»

Культура

За сценическое прочтение одного из самых сложных произведений в отечественной литературе взялся художественный руководитель театра Борис Морозов

Москва, 24 сентября 2018, 14:04 — REGNUM  26 сентября Центральный академический театр Российской армии в Москве покажет премьеру — историческую драму «Красное колесо» по роману Александра Солженицына. Этим было решено открыть театральный сезон 2018. За постановку одного из сложнейших произведений в русской литературе, посвященное событиям 1914−1918 гг, революционному террору, взялся художественный руководитель тетра Борис Морозов. Драматургия — Ольги Любимовой.

Как отмечается в релизе театра, «в спектакле нет частей, глав и отделений. Есть четыре жестких узла, в которые завязаны судьбы царской России, народов и будущих поколений. Пьеса разрушает стереотипы, меняя закостеневшее представление об узнаваемых исторических личностей, среди которых Столыпин, Ленин, Николай II, Богров».

Сам постановщик Борис Морозов определил главную идею спектакля так: «Надо знать историю, чтобы острее чувствовать современность».

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Культурная хроника
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