Театр Российской Армии в Москве откроет сезон премьерой «Красное колесо»

Москва, , 14:04 — REGNUM 26 сентября Центральный академический театр Российской армии в Москве покажет премьеру — историческую драму «Красное колесо» по роману Александра Солженицына. Этим было решено открыть театральный сезон 2018. За постановку одного из сложнейших произведений в русской литературе, посвященное событиям 1914−1918 гг, революционному террору, взялся художественный руководитель тетра Борис Морозов. Драматургия — Ольги Любимовой.

Как отмечается в релизе театра, «в спектакле нет частей, глав и отделений. Есть четыре жестких узла, в которые завязаны судьбы царской России, народов и будущих поколений. Пьеса разрушает стереотипы, меняя закостеневшее представление об узнаваемых исторических личностей, среди которых Столыпин, Ленин, Николай II, Богров».

Сам постановщик Борис Морозов определил главную идею спектакля так: «Надо знать историю, чтобы острее чувствовать современность».