Видео: Хоакина Феникса впервые поймали в образе Джокера

Лос-Анджелес, США, , 13:36 — REGNUM В сети появилось видео со съёмок фильма «Джокер», где Хоакин Феникс впервые был запечатлён в образе известного злодея из комиксов DC. В кадре Джокер терроризирует станцию метро. Ролик был опубликован 23 сентября на YouTube-канале Hollywood Pipeline.

В ролике показан момент, когда Джокер выходит из вагона метро и снимает маску. Всё это происходит на фоне беспорядков, которые устраивают люди, одетые в точности такие же маски, как и у главного героя.

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Напомним, снимает картину режиссёр Тодд Филипс. В фильме также снимутся такие известные актёры, как Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой и Бретт Каллен.

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