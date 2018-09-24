Ульяновская область готова работать с вузами ПФО по инновационным проектам

Ульяновск, , 13:15 — REGNUM Ульяновская область готова сотрудничать с университетами Приволжского федерального округа «по прорывным направлениям инновационного развития». Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на заседании совета ректоров вузов Поволжья, которое прошло в Ульяновской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В мероприятии приняли участие президент российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, его заместитель и председатель Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа Роман Стронгин, руководители высших учебных заведений регионов ПФО.

Обращаясь к участникам совещания, губернатор Сергей Морозов констатировал закономерность в том, «именно Ульяновская область стала площадкой для обсуждения задач по инновационному прорыву нашей страны», которые поставил президент Владимир Путин. Глава региона напомнил, что Ульяновская область входит в десятку инновационных регионов России: по итогам 2017 года регион занял восьмое место в рейтинге. Также на протяжении нескольких лет Ульяновская область остается одним из лидеров по привлечению инвестиций. Сергей Морозов поблагодарил профессиональное сообщество ректоров вузов нашего региона «за бесценный вклад в этот успех».

"В том числе, благодаря техническому, классическому, аграрному университетам нам удалось привлечь в экономику региона порядка триллиона рублей инвестиций, ежегодно создавая 20−25 тысяч рабочих мест. Сегодня перед нами стоят новые вызовы. Ульяновская область активно развивает такие отрасли, как самолетостроение, новые материалы, возобновляемая энергетика, ветроиндустрия. Было бы здорово, если бы сегодня мы все посмотрели, по каким прорывным направлениям наш регион может быть полезен стране, и начали развивать их в сотрудничестве с университетами Приволжского федерального округа», — сказал Сергей Морозов.

Участники совещания обсудили вопросы повышения инновационной составляющей университетов. Виктор Садовничий отметил важную роль опорного вуза Ульяновской области. По его словам, сегодня намечены серьезные национальные проекты, выполнение которых требует решения определенных задач.

«Ульяновский государственный университет был основан как филиал МГУ, и я рад, что сейчас вуз активно развивается и является одним из ведущих, в том числе благодаря грамотному руководству областью со стороны Губернатора Сергея Морозова. Это — гордость и для московского университета», — сказал Виктор Садовничий.

Также он обозначил основные направления работы российских вузов в разрезе задач, поставленных Владимиром Путиным. В частности, затронул вопрос создания консорциумов вузов России по программе «Вернадский». Виктор Садовничий обратился к губернатору Сергею Морозову и участникам совещания с инициативой сформировать подобное единое пространство и в ПФО.

По словам Романа Стронгина, на ульяновской площадке будет аккумулирован лучший опыт университетов округа.

«Прорыв — это, прежде всего, качественный скачок. Если мы оставим всё, как есть, то что-то улучшится, но никакого скачка не будет. Это означает, что сами наши действия должны быть другими. Раньше была отраслевая наука, отраслевые институты, и каждую идею доводили до металла, до станка, до прибора, до модели. Теперь вуз должен делать это сам — от идеи до завода. Поколение уже зрелых ученых этим не занималось, они работали с отраслевой наукой. А надо, чтобы и они вели такую деятельность, и чтобы молодежь умела это делать, это масштабные образовательные задачи. И неверно сказать, что кто-то уже полностью знает ее решение», — сказал Роман Стронгин.

Он подчеркнул, что сегодня важно собрать лучшие наработки вузов Поволжья и посмотреть, что получается, чтобы другие могли ими воспользоваться и развивать. И Ульяновский университет — один из таких источников опыта. Было подчёркнуто, что одного вуза мало — нужно сложить консорциум. Эксперт отметил, что важным направлением также является профориентационная работа со школьниками и воспитанниками детских садов.

«Это должна быть целая система совместно с вузом. Некоторый опыт уже есть в ряде регионов, в том числе и в Ульяновской области», — добавил Роман Стронгин.

Напомним, в настоящее время на федеральном уровне в число приоритетных национальных проектов вошли «Наука» и «Образование». На совете ректоров вузов обозначена важность развития научно-производственной кооперации, в том числе создания научно-образовательных центров мирового уровня. Кроме того, затрагивались вопросы обновления инфраструктуры вузов для проведения исследований и разработок в РФ, а также поддержки молодых ученых.

«Ульяновские дарования неоднократно становились обладателями грантов президента РФ. В 2018 году подведены итоги конкурсного отбора, проводимого совместно с Российским фондом фундаментальных наук. В итоге будет выделено 100 млн рублей на реализацию 85 научных проектов», — прокомментировала министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова.