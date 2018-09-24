В Москве пройдет выставка видного художника-концептуалиста Марселя Бротарса

Москва, , 13:12 — REGNUM 29 сентября в Музее современного искусства «Гараж» в Москве откроется выставка «Марсель Бротарс. Поэзия и образы». Это первая ретроспектива знаменитого бельгийского художника в России. В экспозицию вошло более 80 работ, в том числе такие знаковые произведения, как «Музей современного искусства, отдел орлов» и «Декор». Марсель Бротарс обратился к визуальному искусству только, когда ему было 40 лет. До этого он подвизался на ниве журналистики и поэзии. И ему удалось взорвать привычный художественный мир своими поисками «переходных областей». Его творчество во многом определило ход развития современного искусства.

За свою недолгую карьеру художника — всего 12 лет — Марсель Бротарс принял участие в более чем ста выставках по всей Европе и США. Его персональные ретроспективы прошли в Музее современного искусства (Нью-Йорк), Национальном музее «Центр искусств им. королевы Софии» (Мадрид) и музее K21 (Дюссельдорф).