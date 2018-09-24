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В Москве пройдет III международный фестиваль экспериментального кино

Культура

В конкурсном показе участвуют 33 короткометражных фильма из 22 стран

Москва, 24 сентября 2018, 12:14 — REGNUM  В Москве пройдет III международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. Конкурсная программа, ретроспективы культовых иностранных видеохудожников, специальные кинопоказы, лекции и аудиовизуальные перформансы пройдут в 2018 году на нескольких площадках — в Электротеатре Станиславский, Театре Наций, в Центре документального кино и в Музее современного искусства «Гараж».

Откроется фестиваль в Московском Доме Кино российской премьерой антиутопии «Одержимые» дизайн-студии METAHAVEN о смартфонной зависимости, экологии образов и памяти в современном мире.

В конкурсной программе принимают участие 33 короткомет­ражных фильма из 22 стран. Программа разделена на 8 секций, после каждого показа состоятся обсуждения фильмов с гостями фестиваля. В составе жюри этого года — искусствоведы Алиса Прудникова и Екатерина Лазарева, американский кинематографист, художник и критик Кевин Б. Ли.

Среди представленных фильмов работы новых классиков Лор Пруво, Адриана Пачи, Лоуренса Лека, Джона Рафмана.

Специальные программы фестиваля посвящены 120-летию со дня рождения Сергея Эйзенштейна и 200-летию со дня рождения Карла Маркса.

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Культурная хроника
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