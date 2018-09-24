VII Санкт-Петербургский культурный форум посетит японский кинорежиссер

Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM VII Санкт-Петербургский международный культурный форум посетит японский кинорежиссер Киёси Куросава, сообщает 24 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В рамках работы форума режиссер представит свою новую картину, съемки которой в настоящее время проходят в Узбекистане, также Куросава выступит с лекцией, в которой расскажет о технологиях, используемых в культуре.

«Режиссёр впервые расскажет об этапах создания свежей киноленты и поделится подробностями сюжета — в основе лежит история ведущей реалити-шоу о путешествиях, которая приехала на съемки в Узбекистан», — отмечают организаторы форума.

Также во время форума состоится российская премьера фантастической ленты Куросавы «Предчувствие», в которой речь пойдет об инопланетном вторжении на Землю. Премьера картины состоялась в 2018 году на Берлинском кинофестивале.

Киёси Куросава — режиссёр, сценарист, писатель, педагог, одна из центральных фигур современного японского кинематографа. Считался культовым андеграундным режиссёром в Японии в 1980-е. В 1997 году к нему пришла международная слава — после премьеры фильма «Исцеление» на Роттердамском кинофестивале. С тех пор каждый его фильм попадает в номинанты престижных конкурсов киносмотра Берлина, Роттердама, Венеции, Канн.

Напомним, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года. Форум заслуженно признан культурным событием мирового уровня, ежегодно притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звёзд театра, оперы и балета, выдающихся режиссёров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторы Форума: Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.

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