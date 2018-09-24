Понедельник, 24 Сентября 2018 года
12:50:24 МСК

Режиссёр «Доктора Стренджа» намекнул на скорое начало производства сиквела

Культура

Ожидается, что Бенедикт Камбербэтч вновь исполнит роль мага

Лос-Анджелес, США, 24 сентября 2018, 11:59 — REGNUM  Режиссёр Скотт Дэрриксон намекнул поклонникам на то, что начало съёмок второй части фильма «Доктор Стрэндж» не за горами. Он выложил 23 сентября на своей странице в Twitter два фрагмента комикса.

https://twitter.com/scottderrickson/status/1043930245441576960

Ожидается, что Бенедикт Камбербэтч вновь исполнит роль Стивена Стренджа. Стоит отметить, что студия Marvel до сих пор не сделала официального объявления по поводу будущего сиквела.

Читайте также: Названа дата выхода третьей части шпионского комедийного боевика Kingsman

Напомним, Камбербэтч в образе Доктора Стренджа в очередной раз появился в фильме «Мстители: Война бесконечности». Впоследствии СМИ сообщили, что Marvel серьёзно увеличила гонорар актёра по сравнению с тем, который он получил за первый фильм о приключениях мага.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел русскоязычный трейлер спин-оффа «Трансформеров»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить