Режиссёр «Доктора Стренджа» намекнул на скорое начало производства сиквела

Лос-Анджелес, США, , 11:59 — REGNUM Режиссёр Скотт Дэрриксон намекнул поклонникам на то, что начало съёмок второй части фильма «Доктор Стрэндж» не за горами. Он выложил 23 сентября на своей странице в Twitter два фрагмента комикса.

https://twitter.com/scottderrickson/status/1043930245441576960

Ожидается, что Бенедикт Камбербэтч вновь исполнит роль Стивена Стренджа. Стоит отметить, что студия Marvel до сих пор не сделала официального объявления по поводу будущего сиквела.

Читайте также: Названа дата выхода третьей части шпионского комедийного боевика Kingsman

Напомним, Камбербэтч в образе Доктора Стренджа в очередной раз появился в фильме «Мстители: Война бесконечности». Впоследствии СМИ сообщили, что Marvel серьёзно увеличила гонорар актёра по сравнению с тем, который он получил за первый фильм о приключениях мага.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел русскоязычный трейлер спин-оффа «Трансформеров»