Вышел русскоязычный трейлер спин-оффа «Трансформеров»

Лос-Анджелес, США, , 11:46 — REGNUM Кинокомпания Paramount выпустила новый официальный трейлер будущего фильма «Бамблби», являющегося спин-оффом «Трансформеров». Ролик был опубликован 24 сентября на YouTube-канале Paramount Pictures Россия.

В трейлере показывается, как пострадавшего в бою Бамблби находит девушка по имени Чарли Уотсон (Хейли Стенфилд). Вначале девушка, являющаяся поклонницей классической модели Volkswagen, и не подозревает о том, что машина является замаскированным роботом.

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Напомним, премьера фильма в России состоится 20 декабря 2018 года. В фильме также снялись рестлер Джон Сина («Секса не будет!!!») и актриса Рэйчел Кроу (сериал «Шоу Фреда»).

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