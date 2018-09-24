Фестиваль «Амурская осень» в Благовещенске объявил лауреатов

Благовещенск, , 11:36 — REGNUM В Благовещенске завершил работу XVI кино и театральный фестиваль «Амурская осень». Жюри оценило 10 конкурсных антреприз, 12 конкурсных фильмов полного метра, 25 короткометражных картин, 4 панорамы для взрослых.

Гран-При имени Валерия Приемыхова присужден картине «Кастинг» режиссера Виктора Стама. Фильм рассказывает о непростом пути в высшее общество. «За лучшую режиссерскую работу» позолоченной статуэткой амурского журавля награжден Александр Котт за картину-реквием «Спитак». Лучшим актером стал Роман Фомин («Кастинг»), а лучшей актрисой Татьяна Полосина («Двое», режиссер Тимофей Жалнин).

Жюри театральной антрепризы во главе с Максимом Авериным лучшим спектаклем «Осени» назвало спектакль «Билокси Блюз», в постановке легендарного Олега Табакова.

В конкурсе «короткого метра» первой премии удостоена картина «Огонь» режиссера Марии Шульгиной