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Фестиваль «Амурская осень» в Благовещенске объявил лауреатов

Культура

«Амурская осень» — единственным из почти 200 фестивалей в России, на котором оценивается антреприза

Благовещенск, 24 сентября 2018, 11:36 — REGNUM  В Благовещенске завершил работу XVI кино и театральный фестиваль «Амурская осень». Жюри оценило 10 конкурсных антреприз, 12 конкурсных фильмов полного метра, 25 короткометражных картин, 4 панорамы для взрослых.

Гран-При имени Валерия Приемыхова присужден картине «Кастинг» режиссера Виктора Стама. Фильм рассказывает о непростом пути в высшее общество. «За лучшую режиссерскую работу» позолоченной статуэткой амурского журавля награжден Александр Котт за картину-реквием «Спитак». Лучшим актером стал Роман Фомин («Кастинг»), а лучшей актрисой Татьяна Полосина («Двое», режиссер Тимофей Жалнин).

Жюри театральной антрепризы во главе с Максимом Авериным лучшим спектаклем «Осени» назвало спектакль «Билокси Блюз», в постановке легендарного Олега Табакова.

В конкурсе «короткого метра» первой премии удостоена картина «Огонь» режиссера Марии Шульгиной

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Культурная хроника
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