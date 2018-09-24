Названа дата выхода третьей части шпионского комедийного боевика Kingsman

Лос-Анджелес, США, , 11:24 — REGNUM Третья часть шпионского комедийного боевика Kingsman выйдет на большие экраны 8 ноября 2019 года. Должность режиссёра проекта по-прежнему занимает Мэтью Вон. Об этом 23 сентября сообщил портал Empire.

Над созданием сценария Вон всё также будет работать с паре с Джейн Голдман. Ожидается, что зрители вновь увидят на экране Тэрона Эджертона в роли Гэри Анвина и Колина Ферта в роли Гарри Харта. Также в кадре появятся сотрудники американского подразделения секретной службы, роли которых во второй части фильма исполнили Холли Берри, Ченнинг Татум и Джефф Бриджес.

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Напомним, оригинальный фильм «Kingsman: Секретная служба» вышел в 2015 году, он принес создателям более $414 млн общемировых сборов. Лента «Kingsman: Золотое кольцо» смогла собрать в мире более $410 млн.

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