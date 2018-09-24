В Международный день музыки в Москве бесплатно покажут популярные фильмы

Москва, , 10:47 — REGNUM 1 октября, в Международный день музыки, в сети кинотеатров «Москино» будут показаны знаменитые отечественные музыкальные киноленты. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, посмотреть полюбившиеся картины можно будет в кинотеатрах «Березка», «Вымпел», «Искра», «Молодежный», «Полет», «Салют», «Сатурн», «Спутник» и «Тула». Среди восьми фильмов такие известные работы как «Мы из джаза», «Женщина, которая поет», «Карнавал», «Летний вечер в Гаграх».