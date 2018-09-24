Рабочие петербургского завода станут моделями для художников

Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Группа российских художников напишет портреты рабочих одного из машиностроительных заводов Санкт-Петербурга. Необычная художественная акция, приуроченная ко Дню машиностроителя, должна напомнить зрителям будущих полотен о значимости созидательного производственного труда.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе завода по производству фасовочно-упаковочного оборудования «Таурас-Феникс», во время визита на предприятие, намеченного на 24 сентября, художники не ограничатся портретами, но также выполнят эскизы с изображением производственного процесса и поработают «с натуры» над картинами с индустриальными сюжетами.

Разумеется, одним днем картины не пишутся, и в ближайшее время будет сформирован график дальнейших встреч художников и рабочих. Предварительно ожидается по одному посещению в месяц в период с сентября по декабрь 2018 года.

Среди тех, кто приедет на петербургский завод — выпускники творческих академий и художественных ВУЗов, а также опытные живописцы. Художники побывают и на других промышленных предприятиях России.

После этого состоится творческий конкурс, победители которого смогут представить свои работы на выставке в апреле 2019 года. Общий призовой фонд конкурса составит 1 млн рублей.

Организаторами акции стал фестиваль искусств «Время вперед» при поддержке ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш».

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Добавим, что по данным службы занятости Санкт-Петербурга, наиболее дефицитными специалистами среди рабочих профессий в городе являются водитель автомобиля, токарь, электрогазосварщик, машинист экскаватора, маляр, токарь-расточник, бетонщик, фрезеровщик, плотник. В августе 2018 года по рабочим профессиям заявлено 58,3% от общего количества вакансий.